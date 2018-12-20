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      Верховная Рада обязала УПЦ МП указать в названии принадлежность к России

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      Верховная Рада приняла законопроект об изменении названия УПЦ РП
      Верховная Рада приняла законопроект об изменении названия УПЦ РП / Фото из открытых источников

      Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви.

      Соответствующее решение 20 декабря во время пленарного заседания поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

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      Согласно документу, религиозная организация (объединение), которая является частью другой структуры с руководящим центром за пределами Украины в признанном государстве-агрессоре, обязана в своем полном и указанном в уставе (положении) названии отражать эту принадлежность.

      Так, в своих выступлениях нардепы с трибуны отметили, что УПЦ МП должна изменить название на "Русская православная церковь в Украине". Со своей стороны, спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал решение о переименовании "историческим" и призвал депутатов поддержать его.

      Кроме того, нардепы высказывали мнение о том, что представители российской церкви не имеют права вести деятельность в зоне боевых действий, в частности, чтобы не передавать агрессору информацию об украинских войсках.

      В документе сообщается, что целью закона является обеспечение государственной безопасности и суверенитета Украины, а также обеспечение общества полной и достоверной информацией.

      Ранее 20 декабря прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой с требованием "не вмешиваться в дела церкви". Они выступают против переименования УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине. Кроме того, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

      В связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.

      Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить богослужения двум участникам Собора. А после управляющий делами "УПЦ МП" митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Украина – Россия Религия Единая поместная церковь УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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