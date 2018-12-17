"Украинская православная церковь жива": в бывшей УПЦ МП обозначили свой статус в Украине

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата уверяют, что Объединительный собор в Киеве, на котором была создана единая Православная церковь Украины, для них не имеет никакого значения. Также здесь подчеркнули, что они никуда не исчезали и функционируют и в дальнейшем.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. А соответствующее видео с его словами опубликовала пресс-служба церкви.

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Как заметил Антоний, 15 декабря на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

"Как и ранее, в Украине есть только одна каноническая церковь, это УПЦ МП, которую возглавляет митрополит Онуфрий. И это определяют все поместные православные церкви", – уверяет священнослужитель.

Кроме того, он высказался относительно дальнейшей деятельности бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, которая теперь называется Российская православная церковь в Украине.

"Украинская православная церковь жива, действует и служит своему народу", – резюмировал представитель института.

Напомним, по словам предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, после Объединительного собора глава бывшей УПЦ МП Онуфрий теряет сан митрополита Киевского и отныне есть только митрополитом Русской православной церкви в Украине.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОБОР ИМЕЛ ДЛЯ БЫВШЕЙ УПЦ МП: