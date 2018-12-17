"Українська православна церква жива": у колишній УПЦ МП окреслили свій статус в Україні

В колишній Українській православній церкві Московського патріархату переконують, що Об'єднавчий собор у Києві, на якому було створено єдину Православну церкву України, для них немає жодного значення. Також тут наголосили, що вони нікуди не зникали та функціонують і надалі.

Про це заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. А відповідне відео з його словами опублікувала прес-служба церкви.

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Як зауважив Антоній, 15 грудня на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

"Як і раніше, в Україні є тільки одна канонічна церква, це УПЦ МП, яку очолює митрополит Онуфрій. І це визначають всі помісні православні церкви", – переконує священнослужитель.

Крім того, він висловився щодо подальшої діяльності колишньої Української православної церкви Московського патріархату, яка тепер називається Російська православна церква в Україні.

"Українська православна церква жива, діє та служить своєму народові", – резюмував представник інституції.

Нагадаємо, за словами предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, після Об'єднавчого собору очільник колишньої УПЦ МП Онуфрій втрачає сан митрополита Київського та відтепер є тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.