03:22
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, 17 грудня
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, 17 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Українська православна церква жива": у колишній УПЦ МП окреслили свій статус в Україні

      352 Читать новость на русском
      Представник колишньої УПЦ МП Антоній зробив різку заяву щодо дільності інституції в Україні
      Представник колишньої УПЦ МП Антоній зробив різку заяву щодо дільності інституції в Україні / Прес-служба РПЦ в Україні

      В колишній Українській православній церкві Московського патріархату переконують, що Об'єднавчий собор у Києві, на якому було створено єдину Православну церкву України, для них немає жодного значення. Також тут наголосили, що вони нікуди не зникали та функціонують і надалі.

      Про це заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. А відповідне відео з його словами опублікувала прес-служба церкви.

      Читайте також: Двом учасникам Об'єднавчого собору від УПЦ МП заборонили служити: їх звільнили, – ЗМІ

      Як зауважив Антоній, 15 грудня на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

      "Як і раніше, в Україні є тільки одна канонічна церква, це УПЦ МП, яку очолює митрополит Онуфрій. І це визначають всі помісні православні церкви", – переконує священнослужитель.

      Крім того, він висловився щодо подальшої діяльності колишньої Української православної церкви Московського патріархату, яка тепер називається Російська православна церква в Україні.

      "Українська православна церква жива, діє та служить своєму народові", – резюмував представник інституції.

      Нагадаємо, за словами предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, після Об'єднавчого собору очільник колишньої УПЦ МП Онуфрій втрачає сан митрополита Київського та відтепер є тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      які наслідки об'єднавчий собор мав на колишньої УПЦ МП:
      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква Релігія УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Скандальний Барна влаштував бійку зі "свободівцем" у прямому ефірі: відео
       7 грудня , 12:07
      Показан интерьер "спортивной" Lada Vesta
       23 серпня , 09:30
      У Парижі влаштували розпродаж бюджетних електромобілів
       16 листопада , 15:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук