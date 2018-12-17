Який статус має Онуфрій після Об'єднавчого собору: глава УПЦ Епіфаній дав пояснення

Після Об'єднавчого собору Онуфрій втрачає сан митрополита Київського і відтепер є тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні.

Про це заявив новообраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв'ю "ТСН".

Читайте також: Українські пластуни передали Вифлеємський вогонь предстоятелю УПЦ Епіфанію: фото

"Вселенський патріарх адресував лист особисто митрополиту Онуфрію, в якому було чітко сказано про те, що після Об'єднавчого собору, обрання предстоятеля цієї об'єднаної церкви, митрополита Київського, він автоматично стає канонічним митрополитом Київським. Від того часу, відповідно не може існувати двох митрополитів Київських. Відповідно митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні", – прокоментував митрополит Епіфаній.

Він наголосив, що парафії Московського патріархату "перебувають у лоні Російської православної церкви, маючи українську реєстрацію".

Крім того, Епіфаній закликав представників духовенства із Московського патріархату приєднатися до Єдиної православної української церкви.

Ми повинні найперше показати нашу єдність, будувати церкву на засадах любові, взаєморозуміння, братнього ставлення. Бо зараз є багато тих, хто бажає перейти до Єдиної православної церкви, але вони перелякані. Вони до кінця не вірили і, напевно, зараз ще не вірять і сумніваються, що ця справа буде до кінця завершена. Але ми довели, ми об'єднались,

– додав предстоятель Української православної церкви.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія