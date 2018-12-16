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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У розмові з Порошенком Варфоломій підтвердив дату надання Україні Томосу

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      Порошонеко мав телефонну розмову із Вселенським патріархом
      Порошонеко мав телефонну розмову із Вселенським патріархом / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко мав телефонну розмову з Вселенським патріархом. Варфоломій підтвердив, що Томос новостворена Українська православна церква отримає 6 січня.

      Про це глава держави повідомив під час прес-конференції.

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      Порошенко нагадав, що новостворену церкву своїм спеціальним комюніке визнав Вселенський патріархат майже відразу після її оголошення. У розмові із Вселенським патріархом глава держави ще раз отримав підтвердження отримання Україною Томосу 6 січня.

      Його Всесвятість вважає, що наш Собор взагалі став поворотним моментом в історії Вселенського православ'я і відкриває нову його еру, – наголосив президент.

      Глава держави зазначив, що "історія всіх і вся розставила по своїх місцях. відтак освячена Українська церква постала вперше".

      "Я вітаю всю Україну. Бо це вирішальний крок у процесі державотворення,співмірний із актом проголошення незалежност", – додав гарант.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 Канал
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