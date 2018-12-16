В разговоре с Порошенко Варфоломей подтвердил дату предоставления Украине Томоса

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вселенским патриархом. Варфоломей подтвердил, что Томос новообразованная Украинская православная церковь получит 6 января.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.

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Порошенко напомнил, что новосозданную церковь своим специальным коммюнике признал Вселенский патриархат. В разговоре с Вселенским патриархом глава государства еще раз получил подтверждение получения Украиной Томоса 6 января.

Его Святейшество считает, что наш Собор вообще стал поворотным моментом в истории Вселенского православия и открывает новую его эру, – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что "история всех и вся расставила по своим местам. И вот, освященная Украинская церковь возникла впервые".

"Я поздравляю всю Украину. Потому что это решающий шаг в процессе создания государства, соизмеримый с Актом провозглашения независимости", – добавил гарант.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.