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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Аж зірки на кремлівських шпилях почорніли, – Порошенко прокоментував реакцію РФ на Томос

      881 Читать новость на русском
      Кремль
      Кремль / Фото з відкритих джерел

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. За словами Президента України Петра Порошенка, Кремль зараз в істериці, адже використовував російську церкву для утримання сусідніх народів.

      Про це він розповів 16 грудня на прес-конференції щодо створення Української помісної автокефальної православної церкви.

      Читайте також: Провокації РПЦ проти надання Томосу: з'явилась реакція Порошенка

      За його словами, на фронті одразу видно, хто ворог, а хто друг. Проте коли вовки приходять в овечих шкурах, дуже легко стати здобиччю.

      Хіба Кремль колись приховував, що розглядає російську церкву як дуже гіпнотичний дурман для утримання сусідніх народів в сферах свого впливу? І зараз він цього не таїть, що видно по істеричній реакції Кремля і РПЦ на отримання нашою української церквою автокефалії. Аж зірки на кремлівських шпилях почорніли,
      – підкреслив президент.

      Водночас Порошенко наголосив, що Україна керувалася не гарячими емоціями, а цілком тверезим розумінням національних інтересів. Він зазначив, що це були "кілька років тихої спокійної, але дуже інтенсивної дипломатії та надзвичайно складних переговорів". 

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Президент України Томос Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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