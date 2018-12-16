Аж зірки на кремлівських шпилях почорніли, – Порошенко прокоментував реакцію РФ на Томос

15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. За словами Президента України Петра Порошенка, Кремль зараз в істериці, адже використовував російську церкву для утримання сусідніх народів.

Про це він розповів 16 грудня на прес-конференції щодо створення Української помісної автокефальної православної церкви.

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За його словами, на фронті одразу видно, хто ворог, а хто друг. Проте коли вовки приходять в овечих шкурах, дуже легко стати здобиччю.

Хіба Кремль колись приховував, що розглядає російську церкву як дуже гіпнотичний дурман для утримання сусідніх народів в сферах свого впливу? І зараз він цього не таїть, що видно по істеричній реакції Кремля і РПЦ на отримання нашою української церквою автокефалії. Аж зірки на кремлівських шпилях почорніли,

– підкреслив президент.

Водночас Порошенко наголосив, що Україна керувалася не гарячими емоціями, а цілком тверезим розумінням національних інтересів. Він зазначив, що це були "кілька років тихої спокійної, але дуже інтенсивної дипломатії та надзвичайно складних переговорів".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.