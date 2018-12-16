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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Провокації РПЦ проти надання Томосу: з'явилась реакція Порошенка

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Незалежній державі належить мати свою незалежну церкву. Таким є порядок речей у світовому православ'ї, а тому Україна повертається до норми залишаючи в минулому патологію у вигляді домінантного становища церкви, якої центр управління розташований в самому центрі нашого ворога.

      Про це під час термінової прес-конференції 16 грудня заявив Президент України Петро Порошенко.

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      "Протидія з боку Російської церкви була для нас дуже очікуваною. Однак, мені здається, ми недооцінили її вплив на дочірню структуру в Україні. Тут нашу державу звинувачують безпідставно в тиску на того чи іншого священика, але понад 10 ієрархів УПЦ МП, які підписали звернення до Вселенського патріархату та твердо пообіцяли прийти на Собор до Софії, дісталися лише двоє", – сказав Петро Порошенко.

      За його словами, це результат тиску, але точно не нашої держави, і тут є з чого робити висновки.

      Ми створюємо Українську церкву з любов'ю, з відкритістю і чекаємо там всіх,
      – додав Президент України.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Томос Єдина помісна церква Україна – Росія РПЦ Новини Росії Релігія
      Джерело: 24 канал
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