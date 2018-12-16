Провокации РПЦ против предоставления Томоса: появилась реакция Порошенко

Независимому государству предстоит иметь свою независимую церковь. Таков порядок вещей в мировом православии, а потому Украина возвращается к норме, оставляя в прошлом патологию в виде доминантного положения церкви, которой центр управления расположен в самом центре нашего врага.

Об этом во время срочной пресс-конференции 16 декабря заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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"Противодействие со стороны Русской церкви было для нас очень ожидаемым. Однако, мне кажется, мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине. Здесь наше государство безосновательно обвиняют в давлении на того или иного священника, но более 10 иерархов УПЦ МП, которые подписали обращение к вселенскому патриархату и твердо пообещали прийти на Собор в Софии, добрались только двое", – сказал Петр Порошенко.

По его словам, это результат давления, но точно не нашего государства, и здесь есть из чего делать выводы.

"Мы создаем Украинскую церковь с любовью, с открытостью и ждем там всех", – добавил Президент Украины.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.