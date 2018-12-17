Вихід вінницької церкви з УПЦ МП: з'явилось відео, на якому віряни радіють переходу в ПЦУ

Парафіяни Свято-Преображенського кафедрального собору, який 17 грудня перейшов з УПЦ МП до складу Православної церкви України, оплесками та вигуками "Браво!" зустріли таке рішення.

Відео, на якому видно радість парафіян УПЦ МП, які перейшли до Православної церкви України, оприлюднило місцеве видання "Вежа".

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На ньому видно, як перед людьми, що зібралися, виступив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він заявив, що тепер служить новій незалежній українській церкві, і закликав парафіян йти за ним.

І за вами це рішення – куди йти або де залишатися. Але процес пішов… Я вже не є архієреєм Української православної церкви Московського патріархату, я вже – архієрей Православної церкви України, об'єднаної церкви,

– сказав він.

Таке рішення віряни у соборі підтримали оплесками та вигуками "Браво!".

Дивіться відео: собор у Вінниці перейшов до ПЦУ

Нагадаємо, 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до складу новоствореної Православної церкви України. Про перехід собору до ПЦУ під час служби оголосив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він залишається настоятелем цього собору.