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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Чи зможе митрополит Епіфаній вирішити болючі питання для Православної церкви?

      530 Читать новость на русском
      Епіфанія підтримуватимуть Філарет і Варфоломій
      Епіфанія підтримуватимуть Філарет і Варфоломій / Фото з відкритих джерел

      Канонічний статус у Православної церкви України вже фактично є. І зараз починається найбільша робота. Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зможе дати відповідь на всі виклики.

      Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Леонов.

      Читайте також: Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя

      Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Леонов.

      Православна церква України може ставати на ноги два, п’ять, десять років. Але процес не зупинити. Це підтримуватимуть ієрархи, які погодилися створити нову церкву. Новообраному предстоятелю Епіфанію допомагатимуть і Патріарх Філарет, і Вселенський патріарх Варфоломій та інші ієрархи, в тому числі, і з московського патріархату. Вони зацікавлені, щоб єдина церква збільшувалася і стала на ноги,
      – зауважує Олександр Леонов.

      Також, додає експерт, допоможе і держава – захищаючи тих священників московської церкви, хто переходитиме до Єдиної церкви. Леонов нагадав: Філарет став Митрополитом Київським у 37 років. Тому така молода людина, як митрополит Епіфаній, добре, оскільки більш гнучкий.

      "Погрози, провокації з боку Москви будуть. Напередодні Об’єднавчого Собору вже були спроби. Проблема безпеки і правових відносин залишається. Ставленики Росії вже використовують цю тему, говорять про "переслідування", "гоніння" щодо УПЦ МП",– зазначає Леонов.

      За його словами, саме болюче питання – належності Києво-Печерської і Почаївської Лавр. Тому його треба вирішувати в політично-правовому полі. Адже в Москві тільки і чекають силових акцій в Україні, щоб мобілізувати людей проти нової Української церкви.

      Не сьогодні, так завтра питання Лавр і статусу УПЦ МП. вирішаться. Гостро стоїть питання інвентаризації. І Лаври передавалися в користування українській православній церкві. Вони власність не церкви, а народу. Історична і культурна цінність,
      – підкреслив політолог.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Єдина помісна церква УПЦ МП Епіфаній Філарет
      Джерело: 24 канал
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