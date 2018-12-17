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      Сможет ли митрополит Епифаний решить болезненные вопросы для Православной церкви?

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      Епифания будут поддерживать Филарет и Варфоломей
      Епифания будут поддерживать Филарет и Варфоломей / Фото из открытых источников

      Канонический статус у Православной церкви Украины уже фактически есть. И сейчас начинается самая большая работа. Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сможет дать ответ на все вызовы.

      Такое мнение 24 каналу высказал политолог Александр Леонов.

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      Православная церковь Украины может становиться на ноги два, пять, десять лет. Но процесс не остановить. Это будут поддерживать иерархи, которые согласились создать новую церковь. Новоизбранному предстоятелю Епифанию будут помогать и Патриарх Филарет, и Вселенский патриарх Варфоломей и другие иерархи, в том числе, и из московского патриархата. Они заинтересованы, чтобы единая церковь увеличивалась и ставала на ноги,
      – замечает Александр Леонов.

      Также, добавляет эксперт, поможет и государство – защищая тех священников московской церкви, которые будут переходить к Единой церкви. Леонов напомнил: Филарет стал Митрополитом Киевским в 37 лет. Поэтому такой молодой человек, как митрополит Епифаний, хорош, так как более гибок.

      "Угрозы, провокации со стороны Москвы будут. Накануне Объединительного Собора уже были попытки. Проблема безопасности и правовых отношений остается. Ставленники России уже используют эту тему, говорят о "преследованиях", "гонениях" в отношении УПЦ МП",– отмечает Леонов.

      По его словам, именно болезненный вопрос – принадлежности Киево-Печерской и Почаевской Лавр. Поэтому его надо решать в политически-правовом поле. Ведь в Москве только и ждут силовых акций в Украине, чтобы мобилизовать людей против новой Украинской церкви.

      Не сегодня, так завтра вопрос Лавр и статуса УПЦ МП решатся. Остро стоит вопрос инвентаризации. И Лавры передавались в пользование украинской православной церкви. Они собственность не церкви, а народа. Историческая и культурная ценность,
      – подчеркнул политолог.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины УПЦ МП Единая поместная церковь Новости политики Филарет Епифаний
      Источник: 24 канал
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