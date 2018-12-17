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      Выход винницкой церкви из УПЦ МП: появилось видео, на котором верующие радуются переходу в ПЦУ

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      Свято-Преображенский кафедральный собор в Виннице
      Свято-Преображенский кафедральный собор в Виннице

      Прихожане Свято-Преображенского кафедрального собора, который 17 декабря перешел из УПЦ МП в состав Православной церкви Украины, аплодисментами и возгласами "Браво!" встретили такое решение.

      Видео, на котором видно радость прихожан УПЦ МП, перешедших в Православную Церковь Украины, обнародовало местное издание "Вежа".

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      На нем видно, как перед собравшимися выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он заявил, что теперь служит новой независимой украинской церкви, и призвал прихожан идти за ним.

      И за вами это решение – куда идти или где оставаться. Но процесс пошел... Я уже не являюсь архиереем Украинской православной церкви Московского патриархата, я уже – архиерей Православной церкви, объединенной церкви,
      – сказал он.

      Такое решение верующие в соборе поддержали аплодисментами и возгласами "Браво!".

      Смотрите видео: собор в Виннице перешел к ПЦУ

      Напомним, 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата перешел в состав новообразованной Православной церкви Украины. О переходе собора в ПЦУ во время службы объявил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он остается настоятелем этого собора.

      В УКРАИНЕ СОЗДАЛИ ЕДИНУЮ ПОМЕСТНУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь УПЦ МП Религия Винница
      Источник: 24 Канал
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