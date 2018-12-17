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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українська церква більше не молитиметься за вказівкою Москви, – гучна заява Порошенка

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      Петро Порошенко: У Кремлі не вирішуватимуть, на кого з українських національних героїв накладатимуть анафему
      Петро Порошенко: У Кремлі не вирішуватимуть, на кого з українських національних героїв накладатимуть анафему / 24 канал

      Україна не була та ніколи не буде канонічною територією російської церкви. Крім того, в українській церкві більше не молитимуться за вказівкою Москви, а саме Кремль не вирішуватиме, на кого з українських героїв накладати анафему.

      Таку заяву український президент Петро Порошенко зробив під час виступу у Дніпрі.

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      В Українській церкві більше не молитимуться за вказівкою Москви, і в Кремлі не вирішуватимуть, кому з наших українських національних героїв проголошувати анафему в українських церквах. І українська церква не буде в єдності з тими, хто освячує зброю, яка вбиває українців,
      – наголосив політик.

      Також він відзначив непохитну позицію Вселенського патріарха Варфоломія, яка власне і дозволила рішуче відкинути давні претензії Москви.

      "Україна не була, не є та не буде канонічною територією російської церкви", – підсумував Порошенко.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      як москва перешкоджала україні створити єдину православну церкву та отримати томос:
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Релігія Єдина помісна церква Україна – Росія Новини Росії Томос УПЦ КП РПЦ
      Джерело: 24 канал
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