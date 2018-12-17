Як новостворену Православну церкву України відзначив Вселенський патріархат

Президент України Петро Порошенко повідомив, що під час богослужіння на Фанарі Вселенський патріархат уперше з часів Хрещення згадав окремо про Українську церкву. За його словами, згадав Константинополь і ім'я її предстоятеля – митрополита Епіфанія.

Про це український гарант розповів під час виступу у Дніпрі.

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"День 15 грудня 2018 року назавжди вписано в історію України. Цього дня відбувся всеукраїнський православний Об’єднавчий собор і було створено автокефальну помісну Православну церкву України", – зауважив він.

За словами українського лідера, не всі ще збагнули велич цієї дати та того, що відбулося.

"Не всі ще збагнули гордість бути учасником цього процесу, коли обрано предстоятель Української церкви – ним став блаженнійший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, наш український", – додав політик.

Також Порошенко сповістив, що вперше з часів Хрещення України "Українську церкву, незалежну, рівну з іншими, Вселенський патріархат згадав окремо під час служби на Фанарі".

"Молилися за Українську церкву. І у диптиху, коли під час літургії перелічують імена предстоятелів, нас також згадали", – констатував Порошенко.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Вселенський Патріарх Варфоломій запросив "Його Блаженство Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі", під час якого власне й відбудеться вручення Томосу Україні. Станеться це 6 січня 2019 року. Згодом сам найголовніший представник Константинополя підтвердив цю інформацію під час розмови з українським президентом Петром Порошенком.