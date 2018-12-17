Вселенського патріарха Варфоломія запросили виступити у Раді

Спікер українського парламенту Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія виступити у Верховній Раді.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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"Запрошую всесвятійшого патріарха Варфоломія прибути до України і виступити у Верховній Раді України. Я переконаний, що ми маємо гідно вшанувати цю видатну людину, мужню особистість, яка назавжди вписана в історію України", – сказав Парубій.

Він також подякував Варфоломію за те, що мужньо втримує тиск Москви через утворення в Україні Єдиної помісної церкви.

Ми всі знаємо, який неймовірний тиск чинився і чиниться на всесвятійшого патріарха від Москви і від усіх союзників, яких задіює Кремль для тиску на патріарха Варфоломія,

– додав голова Ради.

В Україні створили Єдину помісну церкву. Що далі?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Коротко – Православна церква України.



Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.





Митрополит Епіфаній



Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.



Вселенський патріархат оголосив про успішне завершення Об’єднавчого собору та привітав Україну із заснуванням нової Православної автокефальної церкви. Патріарх Варфоломій вручить Томос про автокефалію предстоятелю Православної церкви України 6 січня 2019 року.



Глава ж УПЦ Московського патріархату Онуфрій втратив сан митрополита Київського, а сама УПЦ МП стала не канонічною церквою.