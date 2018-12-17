13:58
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Вселенського патріарха Варфоломія запросили виступити у Раді

      251 Читать новость на русском

      Спікер українського парламенту Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія виступити у Верховній Раді.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також:  Українські пластуни передали Вифлеємський вогонь предстоятелю УПЦ Епіфанію: фото

      "Запрошую всесвятійшого патріарха Варфоломія прибути до України і виступити у Верховній Раді України. Я переконаний, що ми маємо гідно вшанувати цю видатну людину, мужню особистість, яка назавжди вписана в історію України", – сказав Парубій. 

      Він також подякував Варфоломію за те, що мужньо втримує тиск Москви через утворення в Україні Єдиної помісної церкви.

      Ми всі знаємо, який неймовірний тиск чинився і чиниться на всесвятійшого патріарха від Москви і від усіх союзників, яких задіює Кремль для тиску на патріарха Варфоломія,
      – додав голова Ради. 

      В Україні створили Єдину помісну церкву. Що далі?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Коротко – Православна церква України.

      Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.


      Митрополит Епіфаній

      Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Вселенський патріархат оголосив про успішне завершення Об’єднавчого собору та привітав Україну із заснуванням нової Православної автокефальної церкви. Патріарх Варфоломій вручить Томос про автокефалію предстоятелю Православної церкви України 6 січня 2019 року.

      Глава ж УПЦ Московського патріархату Онуфрій втратив сан митрополита Київського, а сама УПЦ МП стала не канонічною церквою.

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Новини політики Релігія Андрій Парубій Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Як вплине закон про деокупацію на ситуацію на Донбасі: думка експерта
      4 жовтня 2017 , 07:02
      Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео усіх дій українця і дуже неоднозначна реакція фанатів
       29 серпня , 12:08
      Голкіпер, що належить Динамо, не пропустив вперше за 4 матчі – його команда розгромила суперника
       22 листопада , 20:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук