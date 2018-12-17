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      Вселенского патриарха Варфоломея пригласили выступить в Раде

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      Спикер украинского парламента Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея выступить в Верховной Раде.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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      "Приглашаю всесвятийшого патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде Украины. Я убежден, что мы должны достойно почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, которая навсегда вписана в историю Украины", – сказал Парубий.

      Он также поблагодарил Варфоломея за то, что мужественно удерживает давление Москвы из-за образования в Украине единой поместной церкви.

      Мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на всесвятийшого патриарха от Москвы и от всех союзников, которых задействует Кремль для давления на патриарха Варфоломея,
      – добавил председатель Совета.

      Как в Украине создавали Единую поместную церковь?

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Коротко – Православная церковь Украины.

      Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.


      Митрополит Епифаний

      Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Вселенский патриархат объявил об успешном завершении Объединительного собора и поздравил Украину с образованием новой Православной автокефальной церкви. Патриарх Варфоломей вручит Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины 6 января 2019 года.

      Глава же УПЦ Московского патриархата Онуфрий потерял сан митрополита Киевского, а сама УПЦ МП стала не канонической церковью.

      Теги: Религия Единая поместная церковь Новости Украины Новости политики Андрей Парубий Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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