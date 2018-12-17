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      Как новообразованную Православную церковь Украины отметил Вселенский патриархат

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      Вселенский патриархат впервые со времен Крещения отдельно вспомнил об Украинской церкви во время службы на Фанаре – Порошенко
      Вселенский патриархат впервые со времен Крещения отдельно вспомнил об Украинской церкви во время службы на Фанаре – Порошенко / EPA

      Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время богослужения на Фанаре Вселенский патриархат впервые со времен Крещения упомянул отдельно об Украинской церкви. По его словам, вспомнил Константинополь и имя ее предстоятеля – митрополита Епифания.

      Об этом украинский гарант рассказал во время выступления в Днепре.

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      "День 15 декабря 2018 года навсегда вписан в историю Украины. В этот день состоялся всеукраинский православный Объединительный собор и была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины", – отметил он.

      По словам украинского лидера, не все еще поняли величие этой даты и того, что произошло.

      "Не все еще поняли гордость быть участником этого процесса, когда избран предстоятель Украинской церкви – им стал блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, наш украинский", – добавил политик.

      Также Порошенко сообщил, что впервые со времен Крещения Украины "Украинскую церковь, независимую, равную с другими, Вселенский патриархат упомянул отдельно во время службы на Фанаре".

      "Молились за Украинскую церковь. И в диптихе, когда во время литургии перечисляют имена предстоятелей, нас вспомнили", – констатировал Порошенко.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил "Его Блаженство Епифания на совместное служение божественной литургии на Фанаре", во время которого собственно и состоится вручение Томоса Украине. Произойдет это 6 января 2019 года. Впоследствии самый главный представитель Константинополя подтвердил эту информацию во время разговора с украинским президентом Петром Порошенко.

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      Теги: Единая поместная церковь Новости Украины Новости политики Религия Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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