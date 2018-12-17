Как новообразованную Православную церковь Украины отметил Вселенский патриархат
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время богослужения на Фанаре Вселенский патриархат впервые со времен Крещения упомянул отдельно об Украинской церкви. По его словам, вспомнил Константинополь и имя ее предстоятеля – митрополита Епифания.
Об этом украинский гарант рассказал во время выступления в Днепре.
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"День 15 декабря 2018 года навсегда вписан в историю Украины. В этот день состоялся всеукраинский православный Объединительный собор и была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины", – отметил он.
По словам украинского лидера, не все еще поняли величие этой даты и того, что произошло.
"Не все еще поняли гордость быть участником этого процесса, когда избран предстоятель Украинской церкви – им стал блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, наш украинский", – добавил политик.
Также Порошенко сообщил, что впервые со времен Крещения Украины "Украинскую церковь, независимую, равную с другими, Вселенский патриархат упомянул отдельно во время службы на Фанаре".
"Молились за Украинскую церковь. И в диптихе, когда во время литургии перечисляют имена предстоятелей, нас вспомнили", – констатировал Порошенко.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил "Его Блаженство Епифания на совместное служение божественной литургии на Фанаре", во время которого собственно и состоится вручение Томоса Украине. Произойдет это 6 января 2019 года. Впоследствии самый главный представитель Константинополя подтвердил эту информацию во время разговора с украинским президентом Петром Порошенко.
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