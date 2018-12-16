УПЦ МП у анексованому Криму освячує військову зброю, – ЗМІ

У анексованому Криму священники УПЦ МП освячують російську військову техніку. Петро Порошенко заявив, що це були священики з РПЦ.

Про це повідомив Петро Порошенко на прес-конференції з представниками ЗМІ у Мистецькому Арсеналі у Києві.

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Раніше 24 канал писав, що священики Української православної церкви Московського патріархату освятили російські зенітно-ракетні комплекси С-400, завезені на окупований півострів. Президент України заявив, що освячення російської військової техніки – це моральний фактор, який "характеризує всю церкву".

Більше того, він додав, що СБУ має діяти відповідним чином щодо тих священиків, які є громадянами України, та які скоюють злочини.

Народ має знати своїх "героїв",

– підкреслив Петро Порошенко.

Крім того, Порошенко закликав повідомляти щодо фактів злочину відповідні служби.

До слова, 15 грудня у Софії Київській відбувся Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви. СБУ зупинила акції проти надання автокефалії Українській православній церкві.