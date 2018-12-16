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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Місія спецслужб на Соборі була виконана на "4+" по 5-бальній системі, – Порошенко

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      Місія спецслужб на Соборі була виконана на 4+ по 5-бальній системі, – Порошенко
      Місія спецслужб на Соборі була виконана на 4+ по 5-бальній системі, – Порошенко / president.gov.ua

      15 грудня у Софії Київській відбувся Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви. СБУ зупинила акції проти надання автокефалії Українській православній церкві.

      Про це повідомив Петро Порошенко на прес-конференції з представниками ЗМІ у Мистецькому Арсеналі у Києві.

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      СБУ зробила все можливе для того, аби не сталося ніяких непорозумінь під час Об'єднавчого собору щодо створення Української православної церкви. Більше того, Петро Порошенко додав, що "нікому не вдалося зіпсувати свято".

      Право молитися під Верховною Радою ніхто не забирав, ми живемо у демократичній країні,
      – сказав Петро Порошенко. 

      До слова, 14 грудня під закритим парламентом зібралися віряни УПЦ МП. Вони вимагали від влади не втручатися у справи церкви, а також оголосили безстроковий молебінь.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Теги: Петро Порошенко Новини України Єдина помісна церква УПЦ МП СБУ протести
      Джерело: 24 канал
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