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      Брюссель продовжить санкції проти Росії, – Порошенко

      35 Читать новость на русском
      Брюссель продовжить санкції проти Росії, – Порошенко
      Брюссель продовжить санкції проти Росії, – Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Брюссель продовжить санкції проти Російської Федерації ще на півроку через ситуацію в Україні.

      Про це повідомив Петро Порошенко на прес-конференції з представниками ЗМІ у Мистецькому Арсеналі у Києві.

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      Президент України заявив, що Брюссель продовжить санкції проти Росії ще на півроку. Він вважає, що це буде мотивацією для РФ виконати Мінські Угоди. 

      Про що домовлялись у Мінську 2014 року?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Жодне питання про Україну тепер не вирішується без України, 
      – заявив Петро Порошенко.

      Порошенко додав, що санкції будуть стосуватися " і фізичних осіб, і тих хто віддав накази відкривати вогонь". Більше того, президент сказав, що бачить ефективність дій санкцій.

      Санкції продовжать через невиконання Мінських угод, через анексію Криму, через будівництво керченського мосту та через псевдовибори в ОРДЛО,
      – додав президент України.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Петро Порошенко Новини політики Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Санкції
      Джерело: 24 канал
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