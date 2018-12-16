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      Брюссель продолжит санкции против России, – Порошенко

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      Брюссель продолжит санкции против России, – Порошенко
      Брюссель продолжит санкции против России, – Порошенко / Фото из открытых источников

      Брюссель продолжит санкции против Российской Федерации еще на полгода из-за ситуации в Украине.

      Об этом сообщил Петр Порошенко на пресс-конференции с представителями СМИ в Художественном Арсенале в Киеве.

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      Президент Украины заявил, что Брюссель продолжит санкции против России еще на полгода. Он считает, что это будет мотивацией для РФ выполнить Минские Соглашения.

      О чём договаривались в Минске в 2014 году?
      "Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

      Ни один вопрос об Украине теперь не решается без Украины,
      – заявил Петр Порошенко.

      Более того, Порошенко сказал, видит эффективность действий санкций.

      Санкции продолжат из-за невыполнения "Минских соглашений", из-за аннексии Крыма, из-за строительства Крымского моста и из-за псевдовыборов в ОРДЛО,
      – добавил президент.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.

      Теги: Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Украина – Россия Санкции
      Источник: 24 канал
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