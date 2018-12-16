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      Миссия спецслужб на Соборе была выполнена на "4" по 5-балльной системе, – Порошенко

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      Миссия спецслужб на Соборе была выполнена на 4+ по 5-балльной системе, – Порошенко
      Миссия спецслужб на Соборе была выполнена на 4+ по 5-балльной системе, – Порошенко / president.gov.ua

      15 декабря в Софии Киевской состоялся Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви. СБУ остановила акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

      Об этом сообщил Петр Порошенко на пресс-конференции с представителями СМИ в Художественном Арсенале в Киеве.

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      СБУ сделала все возможное для того, чтобы не произошло никаких недоразумений во время Объединительного собора по созданию Украинской православной церкви. Более того, Петр Порошенко добавил, что "никому не удалось испортить праздник".

      Право молиться под Верховной Радой никто не забирал, мы живем в демократической стране,
      – сказал Петр Порошенко.

      К слову, 14 декабря под закрытым парламентом собрались верующие УПЦ МП. Они требовали от властей не вмешиваться в дела церкви, а также объявили бессрочный молебен.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко УПЦ МП Единая поместная церковь СБУ протесты
      Источник: 24 канал
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