Зараз у багатьох наших областях – Львівщина, Франківщина, Харків та область, Дніпровщина, – в деяких наших регіонах працюють енергетики, ремонтні бригади. Всі необхідні служби задіяні, щоб відновити генерацію та розподіл, які зруйнували російські удари. Максимум можливого обовʼязково буде зроблено, і я дякую всім, хто працює зараз, працював увесь день.

Дуже важливо, щоб такі удари, як сьогодні, не перетворювались на рутину для світу. Я вдячний усім лідерам, які реагують, які засуджують російський терор, які контактують з партнерами, що мають у себе і ППО, яке могло б працювати в Україні, і відповідні ракети. Щоб терористи програли, солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24/7, так само як і люди, які ліквідовують наслідки ударів, і як наші воїни, які щодня й щоночі роблять усе, щоб тими силами, які є в Україні, зробити якнайбільше для України.