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      Віряни УПЦ МП на колінах в снігу влаштували безстроковий молебінь під Радою: фото

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      Віряни УПЦ МП на колінах в снігу влаштували безстроковий молебінь під Радою
      Віряни УПЦ МП на колінах в снігу влаштували безстроковий молебінь під Радою / infofakt.com.ua

      У п’ятницю 14 грудня під закритим парламентом збираються віряни УПЦ МП. Вони вимагають від влади не втручатися у справи церкви.

      Про це повідомляють журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Варфоломій закликав Філарета та Макарія не висуватися на пост глави Єдиної церкви

      Раніше 24 канал повідомляв, що багато людей зібралися біля Ради і проводять молебень біля хреста, встановленого багато років тому замість церкви, знищеної під час Другої світової.

      Пояснюють віряни, що прийшли "за покликом душі і серця" відстоювати православну віру, але зібрали їх у церквах Московського патріархату,
      – повідомила журналістка.

      упц мп молебінь верховна рада
      Віряни УМП МП на колінах моляться біля хреста// Фото: 24 канал

      упц мп молебіль рада київ
      Багато людей зібралися на безстроковий молебінь// Фото: 24 канал

      Ситуація спокійна, але в урядовому кварталі Києва поліція посилила охорону.

      упц мп київ рада молебінь протест
      Прихожани УПЦ МП оголосили безстроковий молебінь// Фото: Цензор.Нет

      Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив про успішне запобігання провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13 та 14 грудня, а в день Собору – хресні ходи у різних містах країни. Під час цих подій і планували здійснити провокації. Все ж в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не будуть перешкоджати проведенню Об'єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної православної церкви 15 грудня та влаштовувати провокації в який-небудь день.

      Як триває процес створення Єдиної помісної церкви в Україні?У жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Далі у Києві 15 грудня проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      Теги: Новини України УПЦ МП Верховна Рада Єдина помісна церква Собор Релігія
      Джерело: 24 канал
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