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      Варфоломій закликав Філарета та Макарія не висуватися на пост глави Єдиної церкви

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      Варфоломій просив Макарія і Філарета не висуватися на пост глави нової церкви
      Варфоломій просив Макарія і Філарета не висуватися на пост глави нової церкви / Колаж 24 каналу

      Вселенський патріарх Варфоломій особисто просив предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія не висуватися на пост глави нової церкви на Об'єднавчому соборі УПЦ.

      Про це митрополит Макарій розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Читайте також: Собор УПЦ КП у Києві: хто є кандидатами на пост глави Єдиної помісної церкви

      "Мені не залежить хто буде вибраний. Я фактично ще не визначився, за кого я буду голосувати, ще кандидатів немає", – зазначив він.

      Священослужитель нагадав, що раніше вже обіцяв не виставляти свою кандидатуру на очільника Єдиної помісної церкви.

      Бог мені думку таку добру прислав, бо уже в жовтні прийшов лист за підписом Вселенського патріарха, мені прийшов і, напевне, патріарху Філарету, щоб ми не ставали на голосування – ні один, ні інший,
      –наголосив Макарій.

      Нагадаємо, раніше настоятель УПЦ КП патріарх Філарет повідомив, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Софроній.

       

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.  

       

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини України Релігія Єдина помісна церква Томос УПЦ КП УАПЦ Філарет
      Джерело: 24 Канал
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