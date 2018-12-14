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      Варфоломей призвал Филарета и Макария не выдвигаться на пост главы Единой церкви

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      Варфоломей просил Макария и Филарета не выдвигаться на пост главы новой церкви
      Варфоломей просил Макария и Филарета не выдвигаться на пост главы новой церкви / Коллаж 24 канала

      Вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария не выдвигаться на пост главы новой церкви на Объединительном соборе УПЦ.

      Об этом митрополит Макарий рассказал в интервью "Радио Свобода".

      Читайте также: Собор УПЦ КП в Киеве: кто является кандидатами на пост главы Единой поместной церкви

      "Мне не важно, кто будет избран. Я фактически еще не определился, за кого я буду голосовать, еще кандидатов нет", – отметил он.

      Священнослужитель напомнил, что ранее уже обещал не выставлять свою кандидатуру на главу Единой поместной церкви.

      Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому что уже в октябре пришло письмо с подписью Вселенского патриарха, мне пришло и, наверное, патриарху Филарету, чтобы мы не становились на голосование – ни один, ни другой,
      –отметил Макарий.

      Напомним, ранее настоятель УПЦ КП патриарх Филарет сообщил, что в объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в соборе возможно, – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

       

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

       

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      Теги: Новости Украины Филарет УАПЦ УПЦ КП Томос Единая поместная церковь Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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