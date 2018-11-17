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      Известно имя митрополита УПЦ МП, который придет на Объединительный собор

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      Митрополит УПЦ МП Софроний (Дмитрук) придет на Объединительный собор
      Митрополит УПЦ МП Софроний (Дмитрук) придет на Объединительный собор / cherkasy-orthodox.com.ua

      Митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний (Дмитрук) не скрывает, что является сторонником создания автокефальной церкви в Украине. Он заявил, что придет на Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой православной церкви и выбрать ее предстоятеля.

      Об этом священнослужитель сказал в интервью BBC Украина.

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      У меня такая позиция: я на собор пойду, но не для того, чтобы кричать: "Ура, все решено", а чтобы наблюдать. Я пойду туда в качестве наблюдателя для того, чтобы решить, как лучше поступить, чтобы было хорошо для нашего народа. Представьте себе. У нас (УПЦ МП) емть монастыри, приходы – немало, 12 тысяч. И вот из этих 12 тысяч сколько-то перейдет в новую церковь, остальные останются. И эти переходы будут происходить с большой натугой, возможно, не без крови. Но это все очень просто можно было бы решить, без расколов,
      – отметил митрополит.

      По его мнению, если бы все епископы УПЦ МП решили перейти в Единую поместную церковь, то "никакого раскола не было бы". Он отметил, что тогда все сторонники Московского патриархата также пошли бы за священниками, а приходы с монастырями принадлежали к Автокефальной церкви.

      Митрополит Софроний добавил, что хотел бы, чтобы весь епископат УПЦ МП присутствовал на Объединительном соборе, но знает, что многие епископы не придут.

      "Мне бы хотелось видеть больше. Скажу причину: по моему мнению, если предстоятеля новой церкви выбирать голосованием, то – если мы хотим, чтобы это была церковь законная в полном смысле этого слова, – надо, чтобы ее предстоятель был от канонической церкви. А чтобы предстоятель был от нее, то надо, чтобы на соборе (ее представители) были в большинстве", – сказал он.

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      Митрополит подчеркнул, что не боится наказания за приход на Собор, ведь участие в нем не является каноническим нарушением.

      Священнослужитель допускает, что на Объединительный собор могут прийти гораздо больше, чем трое иерархов УПЦ МП, которые были в "Украинском доме".

      Известных (сторонников автокефалии в УПЦ МП – 24 канал) двое – я и Александр (митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко). Затем появился Симеон. Может есть еще – шесть или двадцать – а кто они такие, то неизвестно. Это как Верховная Рада: выступает три-четыре-пять человек, а голосуют все. Так же и здесь: известных может быть несколько человек, а потом другие могут менять свое отношение и свои действия,
      – подытожил он.

      Напомним, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП, а ныне руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии протоиерей Георгий Коваленко сообщил, что 22 ноября состоится Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля. По словам главы УПЦ КП Филарета, Собор может пройти в Софийском соборе в Киеве.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинских церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставленно разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Религия Единая поместная церковь Томос
      Источник: 24 Канал
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