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      "Провокацій не буде": в УПЦ МП зробили нову заяву напередодні Об'єднавчого собору

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      В УПЦ МП заявили, що не планують влаштовувати провокації до Об'єднавчого собору
      В УПЦ МП заявили, що не планують влаштовувати провокації до Об'єднавчого собору / Фото з відкритих джерел

      В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не будуть перешкоджати проведенню Об'єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної православної церкви 15 грудня та влаштовувати провокації в який-небудь день.

      Про це сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, протоієрей Микола Данилевич, передає "Інтерфакс".

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      Ми, як Українська православна церква, не влаштовуємо і не влаштовуватимемо жодних провокацій, жодних протестів проти Томосу. Можу офіційно заявити, що церква не планує будь-яких форм протесту проти "Об'єднавчого собору", який відбудеться в Києві 15 грудня. Ми жодним чином не будемо перешкоджати, але й не братимемо участі в цьому Соборі,
      сказав він.

      За його словами, інформація СБУ про те, що за участі настоятеля Києво-Печерської лаври планувались провокації щодо Об'єднавчого собору, нібито стала новиною і в самому Московському патріархаті.

      Священослужитель також додав, що вранці 14 грудня віряни УПЦ МП хочуть зібратися на "мирне молитовне стояння" і висловити таким чином свою незгоду з втручанням влади у справи церкви.

      Нагадаємо, раніше заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив, що Служба безпеки запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Зокрема, акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13-14 грудня на території Києво-Печерської лаври, а в день Собору – хресні ходи в Одесі, Херсоні та Києві. Під час цих подій і планували здійснити провокації та сутички.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Як розгортаються події напередодні проведення Об'єднавчого собору упц: хроніка
      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Єдина помісна церква Томос СБУ Релігія
      Джерело: 24 Канал
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