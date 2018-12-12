УПЦ МП визнала, що нею керує виключно Кремль, – релігієзнавець

Українська православна церква Московського патріархату, відмовившись визнавати рішення Константинополя щодо Єдиної помісної церкви, розтоптала всі канони й показала, що їхню політику диктують з Кремля .

Про це сказав народний депутат, член комітету ВР з питань культури і духовності та релігієзнавець Віктор Єленський, передає "Прямий".

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"Раптом Московський патріархат оголошує, що все одно не буде їх (канони, – 24 канал) визнавати. Навіть ціною того, що ми (УПЦ МП, – 24 канал) станемо розкольниками для всього світу. Тобто проблема вона звичайно розташована в Москві. Москва хоче зберігати цей розкол в Україні, хоче його поглиблювати, хоче його посилювати", – наголосив релігієзнавець.

За його словами, в таких умовах все залежить від мудрості вірян майбутньої автокефальної церкви та тих, хто належить до Московського патріархату.

Вселенський патріарх, його богослови пояснили Московському патріархату в якому канонічному стані він зараз перебуває. Московський патріархат, який завжди говорив про канонічність, про канони й так далі. Зараз ці канони просто розтоптав і ще раз довів, що його сказати б, політика, яку він здійснює в Україні - це політика, що керується виключно з Кремля,

– заявив Єленський.

Окрім того, нардеп нагадав, як УПЦ МП закликала молитись за загиблих дітей у Кемерово, але не дозволила у Запоріжжі відспівувати хрещеного в УПЦ КП хлопчика.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

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