УПЦ МП признала, что ею руководит исключительно Кремль, – религиовед

Украинская православная церковь Московского патриархата, отказавшись признавать решение Константинополя о Единой поместной церкви, растоптала все каноны и показала, что их политику диктуют из Кремля.

Об этом сказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам культуры и духовности и религиовед Виктор Еленский, передает "Прямой".

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"Вдруг Московский патриархат объявляет, что все равно не будет их (каноны, – 24 канал) признавать. Даже ценой того, что мы (УПЦ МП – 24 канал) станем раскольниками для всего мира. То есть проблема как обычно находится в Москве. Москва хочет сохранять этот раскол в Украине, хочет его углублять, хочет его усиливать", – отметил религиовед.

По его словам, в таких условиях все зависит от мудрости верующих будущей автокефальной церкви и тех, кто принадлежит к Московскому патриархату.

Вселенский патриарх, его богословы объяснили Московскому патриархату в каком каноническом состоянии он сейчас находится. Московский патриархат, который всегда говорил о каноничности, о канонах и так далее. Сейчас эти каноны просто растоптал и еще раз доказал, что его так сказать, политика, которую он осуществляет в Украине - это политика, управляемой исключительно из Кремля,

– заявил Еленский.

Кроме того, нардеп напомнил, как УПЦ МП призвала молиться за погибших детей в Кемерово, но не позволила в Запорожье отпевать крещеного в УПЦ КП мальчика.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.



5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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