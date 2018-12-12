00:53
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      УПЦ МП признала, что ею руководит исключительно Кремль, – религиовед

      164 Читати новину українською
      УПЦ МП признала зависимость от Кремля отказом признавать Единую поместную церковь
      УПЦ МП признала зависимость от Кремля отказом признавать Единую поместную церковь / Фото из открытых источников

      Украинская православная церковь Московского патриархата, отказавшись признавать решение Константинополя о Единой поместной церкви, растоптала все каноны и показала, что их политику диктуют из Кремля.

      Об этом сказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам культуры и духовности и религиовед Виктор Еленский, передает "Прямой".

      Читайте также: Украинская и русская церкви: кто кому мать и к чему здесь Томос

      "Вдруг Московский патриархат объявляет, что все равно не будет их (каноны, – 24 канал) признавать. Даже ценой того, что мы (УПЦ МП – 24 канал) станем раскольниками для всего мира. То есть проблема как обычно находится в Москве. Москва хочет сохранять этот раскол в Украине, хочет его углублять, хочет его усиливать", – отметил религиовед.

      По его словам, в таких условиях все зависит от мудрости верующих будущей автокефальной церкви и тех, кто принадлежит к Московскому патриархату.

      Вселенский патриарх, его богословы объяснили Московскому патриархату в каком каноническом состоянии он сейчас находится. Московский патриархат, который всегда говорил о каноничности, о канонах и так далее. Сейчас эти каноны просто растоптал и еще раз доказал, что его так сказать, политика, которую он осуществляет в Украине - это политика, управляемой исключительно из Кремля,
      – заявил Еленский.

      Кроме того, нардеп напомнил, как УПЦ МП призвала молиться за погибших детей в Кемерово, но не позволила в Запорожье отпевать крещеного в УПЦ КП мальчика.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Единая поместная церковь Религия Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия РПЦ УПЦ МП Томос
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук