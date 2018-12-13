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      Як у Києві готуються до Об'єднавчого собору

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      13 грудня представники Вселенського патріархату вперше провели у Києві літургію, а в УПЦ КП обрали кандидата, якого висуватимуть на Об'єднавчому соборі 15 грудня, що відбудеться у Києві. На ньому мають вирішити єдність церкви, її очильника, а також статут.

      Об'єднавчий собор, скоріш за все, відбудеться в одній із найважливіших святинь Східної Європи – Софіївському соборі.

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      Речник Софії Київської Олексій Курпас розповів, що саме у Софіївському соборі тисячу років тому було перше богослужіння. За декілька днів до Собору в храмі все ще проводять екскурсії. Особливих приготувань до історичної події не помітно, проте запевняють, що все буде готове вчасно.

      Єдине, що видає масштабність події, це несподівана поява СБУ, вони попередили: під час Собору плануються протести. Москва організовує провокації за допомогою священиків Києво-Печерської Лаври.

      У День святого Андрія в Андріївській церкві екзархи з Константинополя вперше провели літургію. Представники Вселенського патріархату спеціально прибули на Собор. Храм, у якому ще тривають ремонти, відтепер їхнє офіційне представництво. Митрополит Галльський Еммануїл до Томосу ставиться оптимістично.

      Митрополит Галльський Еммануїл
      Митрополит Галльський Еммануїл

      Хоч і є перешкоди, але Вселенська патріархія робить усе можливе, щоб процес об'єднання церков просувався далі,
      – запевнив митрополит Галльський.

      За півтори доби до Об'єднавчого собору, все ще не вирішили: чи голосуватимуть учасники відкрито, чи братимуть участь миряни. Ймовірно, все вирішиться безпосередньо на Соборі.

      Кандидатів на очільника єдиної церкви має бути троє. Від Київського, Московського патріархатів і автокефальної церкви. Проте остання відмовилася висувати свого.

      Тому залишається тільки Московський патріархат, архієрей, і Київський патріархат. І тому, якщо від нас не вимагатимуть двох кандидатів, то наша церква має розділитися у своїх думках. Тому ми не досить згодні з такою позицією,
      – додав керівник Черкаської єпархії УПЦ КП митрополит Іоан.

      На внутрішньому соборі в Київському патріархаті вже обрали свого кандидата, проте називати його ім'я відмовляються. Ним може стати митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він патріот і один із найвпливовіших людей на Волині.

      Митрополит Луцький і Волинський Михаїл
      Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

      Другий претендент – права рука Філарета, патріарший намісник митрополит Епіфаній. Молодий і достатньо самостійний, щоб розумно керувати й не піддаватися впливу.

      Він високоосвічена людина, яка знає грецьку мову, веде перемовини з Константинополем багато років, крім того, є вправним орговіком та адміністратором,
      – запевнив релігієзнавець Юрій Чорноморець.

      Також кандидатом може стати протеже Порошенка – митрополит Вінницький і Барський Симеон. Проте, йому буде складно побудувати нову прогресивну церковну структуру.

      Якщо ж на Соборі не дійдуть згоди і не оберуть предстоятеля взагалі, то процес створення помісної церкви затягнеться на невизначений час.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України УПЦ КП УПЦ МП Собор Томос Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 канал
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