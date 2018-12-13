Собор КП підтримав на очільника нової церкви ставленика Філарета, – ЗМІ

Собор Української православної церкви Київського патріархату проголосував за митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія як кандидата на пост предстоятеля Єдиної православної української церкви.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що процедура голосування була не таємною, а відкритою.

Крім того, на соборі були присутніми близько 40 архієреїв і приблизно 30 із них підтримали кандидатуру саме митрополита Епіфанія. При цьому 12 архієреїв підтримали митрополита Луцького Михаїла.

До слова, у джерелі зазначається, що рішення собору УПЦ КП стосовно Епіфанія не означає, що на Об'єднавчому соборі нової Української церкви у суботу із середовища КП не може бути висунутий інший кандидат.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський провів в Андріївській церкві в Києві першу службу Вселенського патріархату. Митрополит є повіреним Константинополя, який прибув в Україну на Об’єднавчий собор. Крім того, стало відомо, що Томос Україна отримає 6 січня 2019 року.

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Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.