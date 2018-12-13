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      Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета, – СМИ

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      Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета
      Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета / pravda.com.ua

      Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

      Об этом сообщает "Украинская правда".

      Читайте также: Собор УПЦ КП в Киеве: кто является кандидатами на пост главы Единой поместной церкви

      Отмечается, что процедура голосования была не тайной, а открытой.

      Кроме того, на соборе присутствовали около 40 архиереев и примерно 30 из них поддержали кандидатуру именно митрополита Епифания. При этом 12 архиереев поддержали митрополита Луцкого Михаила.

      К слову, в источнике отмечается, что решение собора УПЦ КП относительно Епифания не означает, что на объединительном соборе новой Украинской церкви в субботу из среды КП не может быть выдвинут другой кандидат.

      Напомним, в четверг, 13 декабря, митрополит Константинопольского патриархата Галльский Эммануил провел в Андреевской церкви в Киеве первую службу Вселенского патриархата. Митрополит является поверенным Константинополя, который прибыл в Украину на Объединительный собор. Кроме того, стало известно, что Томос Украина получит 6 января 2019 года.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Теги: Новости Украины УПЦ КП Томос Единая поместная церковь Религия Филарет
      Источник: 24 Канал
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