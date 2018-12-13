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      Как в Киеве готовятся к Объединительному собору

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      13 декабря представители Вселенского патриархата впервые провели в Киеве литургию, а в УПЦ КП выбрали кандидата, которого будут выдвигать на Объединительном соборе 15 декабря, который состоится в Киеве. На нем должны решить единство церкви, ее руководителя, а также устав.

      Объединительный собор, скорее всего, состоится в одной из важнейших святынь Восточной Европы – Софийском соборе.

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      Представитель Софии Киевской Алексей Курпас рассказал, что именно в Софийском соборе тысячу лет назад было первое богослужение. За несколько дней до Собора в храме все еще проводят экскурсии. Особых приготовлений к историческому событию не заметно, однако уверяют, что все будет готово вовремя.

      Единственное, что выдает масштабность события, это неожиданное появление СБУ, они предупредили: во время Собора планируются протесты. Москва организует провокации с помощью священников Киево-Печерской Лавры.

      В День святого Андрея в Андреевской церкви экзархи из Константинополя впервые провели литургию. Представители Вселенского патриархата специально прибыли на Собор. Храм, в котором еще продолжаются ремонты, отныне их официальное представительство. Митрополит Галльский Эммануил к Томосу относится оптимистично.

      Митрополит Галльський Еммануїл

      Митрополит Галльский Эммануил

      Хоть и есть препятствия, но Вселенская патриархия делает все возможное, чтобы процесс объединения церквей продвигался дальше,
      – заверил митрополит Галльский.

      За полтора суток до Объединительного собора, все еще не решили: будут ли голосовать участники открыто, будут ли участвовать миряне. Вероятно, все решится непосредственно на Соборе.

      Кандидатов на руководителя единой церкви должно быть трое. От Киевского, Московского патриархатов и автокефальной церкви. Однако последняя отказалась выдвигать своего.

      Поэтому остается только Московский патриархат, архиерей, и Киевский патриархат. И поэтому, если от нас не потребуют двух кандидатов, то наша церковь должна разделиться в своих мыслях. Поэтому мы недостаточно согласны с такой позицией,
      – добавил руководитель Черкасской епархии УПЦ КП митрополит Иоанн.

      На внутреннем соборе в Киевском патриархате уже выбрали своего кандидата, однако называть его имя отказываются. Им может стать митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Он патриот и один из самых влиятельных людей на Волыни.

      Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

      Митрополит Луцкий и Волынский Михаил

      Второй претендент – правая рука Филарета, патриарший наместник митрополит Епифаний. Молодой и достаточно самостоятельный, чтобы разумно управлять и не поддаваться влиянию.

      Он высокообразованный человек, который знает греческий язык, ведет переговоры с Константинополем много лет, кроме того, является искусным орговиком и администратором,
      – заверил религиовед Юрий Черноморец.

      Также кандидатом может стать протеже Порошенко – митрополит Винницкий и Барский Симеон. Однако, ему будет сложно построить новую прогрессивную церковную структуру.

      Если же на Соборе не придут к согласию и не изберут предстоятеля вообще, то процесс создания поместной церкви затянется на неопределенное время.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины УПЦ МП УПЦ КП Религия Единая поместная церковь Томос Собор
      Источник: 24 канал
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      Новости за 13 декабря
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