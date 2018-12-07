Скільки архієреїв візьмуть участь в Об'єднавчому соборі УПЦ: Філарет назвав кількість

В Об'єднавчому соборі щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні, який відбудеться 15 грудня у Святій Софії у Києві, візьмуть участь понад 50 архієреїв.

Про це розповів предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет у Чернігові, передає УНІАН.

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Найбільше представництво на архієрейському соборі матиме УПЦ Київського патріархату – 40 архієреїв.

Українську автокефальну православну церкву будуть представляти 12 архієреїв. Також, попри різку позицію та їдкі заяви Московського патріархату щодо створення Єдиної помісної церкви, участь в Соборі візьмуть 3 або 4 представники УПЦ МП.

Філарет наголосив, що зараз йде шалена боротьба, аби церкви не об’єдналися і українська церква не була визнана.

Це все робить Москва, але через наших українських прислужників. Поширюють чутки, що патріарх піде у відставку і не буде балотуватися. Це неправда. Я до смерті буду патріархом, бо інтронізація була в 1995 році. І ніхто цієї благодаті не зніме,

– заявив він.

Окрім того, патріарх УПЦ КП підкреслив, що на Об’єднавчому соборі будуть розглядатися питання об’єднання церков в єдину, обрання її предстоятеля і прийняття статуту єдиної помісної православної церкви в Україні. В

Священослужитель сподівається, що ця подія принесе в Україну зміни на краще.

"Ми гіршого не приймемо. І все відкинемо, якщо від нас будуть вимагати не корисне", – додав Філарет.

Коли відбудеться Об'єднавчий собор?15 грудня 2018 року у Софійському соборі в Києві пройде Об'єднавчий собор на якому мають оголосити про створення єдиної Української автокефальної церкви та обрати її предстоятеля. Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Керівником Собору стане стане митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату).

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