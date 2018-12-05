Філарет не буде балотуватися на пост глави Єдиної помісної церкви: відома причина

Настоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет не буде балотуватися на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви на Об'єднавчому соборі.

Про це заявив речник спікера Верховної Ради Андрія Парубія, релігієзнавець Андрій Ковальов в ефірі Громадського.

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"За моєю інформацією, Філарет не буде балотуватись на посаду предстоятеля... Скоріше за все, для громадськості, для українського суспільства, постать предстоятеля, якого обере Собор 15 грудня, це буде невідомий єпископ. Але, на мою думку, це буде все таки людина із середовища Київського патріархату, так як єпископів КП буде більшість", – заявив він.

За словами релігієзнавця, майбутній очільник помісної церкви буде "відомим і авторитетним єпископом у середовищі єпископату".

Також, він пояснив, чому Філарет відмовляється балотуватись на посаду предстоятеля

Філарету наступного року виповниться 90 років. Наскільки мені відомо, це такий елемент переговорів із Константинополем і прояв мудрості патріарха, що потрібно посаду предстоятеля у помісній церкві поступитися молодому предстоятелю... Це дуже правильний і символічний знак в контексті створення нової церкви, відродження,

– зазначив Ковальов.

Релігієзнавець додав, що шанси стати предстоятелем Єдиної церкви має 41 архієрей УПЦ КП.

Нагадаємо, раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що він готовий очолити Єдину помісну церкву в Україні.



Згодом, прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря пояснив, що Філарет та інші ієрархи не можуть самі себе висувати на голову Єдиної православної церкви в Україні під час проведення Об'єднавчого собору. Проте, якщо учасники Собору офіційно будуть пропонувати Філарету стати кандидатом на цю посаду, то він на Соборі озвучить свою відповідь на цю пропозицію.

Коли відбудеться Об'єднавчий собор? 15 грудня 2018 року у Софійському соборі в Києві пройде Об'єднавчий собор на якому мають оголосити про створення єдиної Української автокефальної церкви та обрати її предстоятеля. Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Керівником Собору стане стане митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату).

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