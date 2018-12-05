Филарет не будет баллотироваться на пост главы Единой поместной церкви: известна причина

Настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной церкви на Объединительном соборе.

Об этом заявил председатель спикера Верховной Рады Андрея Парубия, религиовед Андрей Ковалев в эфире Громадского.

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"По моей информации, Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля... Скорее всего, для общественности, для укураинского общества, фигура предстоятеля, которого изберет Собор 15 декабря, это будет неизвестный епископ. Но, по моему мнению, это будет все таки человек из среды Киевского патриархата, так как епископов КП будет большинство", – заявивив он.

По словам религиоведа, будущий глава поместной церкви будет "известным и авторитетным епископом в среде епископата".

Также он пояснил, почему Филарет отказывается баллотироваться на пост предстоятеля

Филарету в следующем году исполнится 90 лет. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем и проявление мудрости патриарха, что нужно пост предстоятеля в поместной церкви уступить молодому предстоятелю... Это очень правильный и символичный знак в контексте создания новой церкви, возрождение,

– отметил Ковалев.

Религиовед добавил, что шансы стать предстоятелем Единой церкви есть у 41 архиерея УПЦ КП.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что он готов возглавить Единую поместную церковь в Украине.



Впоследствии, пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря объяснил, что Филарет и другие иерархи не могут сами себя выдвигать на главу Единой православной церкви в Украине во время проведения Объединительного собора. Однако, если участники Собора официально будут предлагать Филарету стать кандидатом на эту должность, то он на Соборе озвучит свой ответ на это предложение.

Когда состоится Объединительный собор?15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве пройдет Объединительный собор на котором должны объявить о создании единой Украинской автокефальной церкви и избрать ее предстоятеля. Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Руководителем собора станет митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату).

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