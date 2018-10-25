Филарет хочет возглавить новую Поместную церковь

Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что готов возглавить Единую поместную церковь в Украине.

Об этом он заявил в прямом эфире "Украинского радио".

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Глава Киевского патриархата подчеркнул, что не готов уступить личным амбициям в вопросе избрания главы новой церкви. И намекнул, что является лучшим кандидатом на эту должность.

Это не потому, что я считаю себя таким, а потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца,

– ответил Филарет.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.