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      Украина может получить Томос уже до конца года, – Филарет

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      Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
      Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет / 24 канал

      Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил надежду, что Украина может получить Томос уже до конца 2018 года.

      В ближайшее время он сам готов ее возглавить.

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      "Надеюсь, что до конца года произойдет объединение (церквей – 24), и Томос получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь", – сказал он.

      Филарет считает, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединении к единой украинской автокефальной православной церкви.

      Мы верим в то, что монахи-украинцы выберут украинскую православную церковь. Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы. Сама братия должна решить к московской церкви они принадлежат или к украинской. Они должны определиться и к нам обратиться,
      – добавил он.

      По процедуре Константинополь должен выдать Томос лично в руки главе Украинской православной церкви. Филарет рассказал, что на соборе будет присутствовать и представитель Вселенского патриарха. Он будет способствовать тому, чтобы объединение таки произошло.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      Что такое Томос?
      Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь Томос Филарет
      Источник: 24 канал
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