Украина может получить Томос уже до конца года, – Филарет

Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил надежду, что Украина может получить Томос уже до конца 2018 года.

В ближайшее время он сам готов ее возглавить.

Читайте также: Каким требованиям должен отвечать глава Единой поместной церкви

"Надеюсь, что до конца года произойдет объединение (церквей – 24), и Томос получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь", – сказал он.

Филарет считает, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединении к единой украинской автокефальной православной церкви.

Мы верим в то, что монахи-украинцы выберут украинскую православную церковь. Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы. Сама братия должна решить к московской церкви они принадлежат или к украинской. Они должны определиться и к нам обратиться,

– добавил он.

По процедуре Константинополь должен выдать Томос лично в руки главе Украинской православной церкви. Филарет рассказал, что на соборе будет присутствовать и представитель Вселенского патриарха. Он будет способствовать тому, чтобы объединение таки произошло.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.