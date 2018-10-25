Україна може отримати Томос вже до кінця року, – Філарет

Предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет висловив сподівання, що Україна може отримати Томос вже до кінця 2018 року.

Найближчим часом він сам готовий її очолити.

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"Сподіваюся, що до кінця року відбудеться об'єднання (церков – 24), і Томос отримаємо, і будемо мати одну в Україні православну церкву", – сказав він.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3093253

Філарет вважає, що Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври мають добровільно прийняти рішення про приєднання до єдиної української автокефальної православної церкви.

Ми віримо в те, що монахи-українці оберуть українську православну церкву. Бо не бути того, щоб українська святиня перебувала в підпорядкуванні Москви. Сама братія має вирішити до московської церкви вони належать чи до української. Вони мають визначитися і до нас звернутися,

– додав він.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3093253

За процедурою Константинополь має видати Томос особисто в руки очільнику української православної церкви. Філарет розповів, що на соборі буде присутній і представник Вселенського патріарха. Він буде сприяти тому, щоб об'єднання таки відбулося.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія і визнання їх канонічними.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.