Філарет хоче очолити нову Помісну церкву

Предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що він готовий очолити Єдину помісну церкву в Україні.

Про це він заявив у прямому ефірі "Українського радіо".

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Глава Київського патріархату наголосив, що не готовий поступитися особистими амбіціями в питанні обрання голови нової церкви. І натякнув, що є найкращим кандидатом на цю посаду.

Це не тому, що я вважаю себе таким, а тому, що Москва зробить усе, аби зруйнувати Українську православну церкву. І заради того, щоб зберегти Українську православну церкву і довести її до завершення я повинен працювати до кінця,

– відповів Філарет.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія і визнання їх канонічними.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.