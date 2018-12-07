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      Сколько архиереев примут участие в Объединительном соборе УПЦ: Филарет назвал количество

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      В Объединительном соборе УПЦ примут участие более 50 архиереев
      В Объединительном соборе УПЦ примут участие более 50 архиереев / Фото из открытых источников

      В Объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, который состоится 15 декабря в Святой Софии в Киеве, примут участие более 50 архиереев.

      Об этом рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в Чернигове, передает УНИАН.

      Читайте также: Филарет не будет баллотироваться на пост главы Единой поместной церкви известна причина

      Наибольшее представительство на архиерейском соборе будет УПЦ Киевского патриархата – 40 архиереев.

      Украинскую автокефальную православную церковь будут представлять 12 архиереев. Также, несмотря на резкую позицию и едкие заявления Московского патриархата по созданию Единой поместной церкви, участие в Соборе примут 3 или 4 представителя УПЦ МП.

      Филарет подчеркнул, что сейчас идет бешеная борьба, чтобы церкви не объединились и украинская церковь не была признана.

      Это делает Москва, но из-за наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет,
      – заявил он.

      Кроме того, патриарх УПЦ КП подчеркнул, что на Объединительном соборе будут рассматриваться вопрос объединения церквей в единую, избрание ее предстоятеля и принятие устава единой поместной православной церкви в Украине. 

      Священнослужитель надеется, что это событие принесет в Украину перемены к лучшему.

      "Мы худшего не примем. И все отбросим, ​​если от нас будут требовать не полезное", – добавил Филарет.

      Когда состоится Объединительный собор?

      15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве пройдет Объединительный собор на котором должны объявить о создании единой Украинской автокефальной церкви и выбрать ее предстоятеля. Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Руководителем Собора станет станет митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату).

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Религия Филарет УПЦ КП УАПЦ УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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