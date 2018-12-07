Сколько архиереев примут участие в Объединительном соборе УПЦ: Филарет назвал количество

В Объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, который состоится 15 декабря в Святой Софии в Киеве, примут участие более 50 архиереев.

Об этом рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в Чернигове, передает УНИАН.

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Наибольшее представительство на архиерейском соборе будет УПЦ Киевского патриархата – 40 архиереев.

Украинскую автокефальную православную церковь будут представлять 12 архиереев. Также, несмотря на резкую позицию и едкие заявления Московского патриархата по созданию Единой поместной церкви, участие в Соборе примут 3 или 4 представителя УПЦ МП.

Филарет подчеркнул, что сейчас идет бешеная борьба, чтобы церкви не объединились и украинская церковь не была признана.

Это делает Москва, но из-за наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет,

– заявил он.

Кроме того, патриарх УПЦ КП подчеркнул, что на Объединительном соборе будут рассматриваться вопрос объединения церквей в единую, избрание ее предстоятеля и принятие устава единой поместной православной церкви в Украине.

Священнослужитель надеется, что это событие принесет в Украину перемены к лучшему.

"Мы худшего не примем. И все отбросим, ​​если от нас будут требовать не полезное", – добавил Филарет.

Когда состоится Объединительный собор?



15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве пройдет Объединительный собор на котором должны объявить о создании единой Украинской автокефальной церкви и выбрать ее предстоятеля. Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Руководителем Собора станет станет митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату).

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