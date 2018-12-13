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      56 архієреїв не прийняли запрошення на Об'єднавчий собор від Варфоломія – ЗМІ

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      56 архієреїв не прийняли запрошення на Об`єднавчий собор
      56 архієреїв не прийняли запрошення на Об`єднавчий собор / bbc.com

      56 архієреїв Української православної церкви Московського патріархату відправили до Стамбулу отримані листи-запрошення для участі в Об'єднавчому соборі. Більше того, всі інші архієреї відмовились від запрошень.

      Про це заявив речник УПЦ МП архієпископ Климент, повідомляє Громадське.

      Читайте також: Собор УПЦ КП у Києві: хто є кандидатами на пост глави Єдиної помісної церкви

      Климент сказав, що безпосередньо йому не надходив лист від патріарха Варфоломія. Однак, отримане запрошення, архієпископ теж відправив би до Стамбулу.

      Це справжнє нахабство з боку Варфоломія — надсилати єпископам такі листи. Він наважується диктувати архієреям Української православної церкви Московського патріархату, куди нам іти, де збиратися і що робити,
      – прокоментував архієпископ Климент.

      Він додав, що раніше УПЦ МП обирала предстоятеля абсолютно незалежно від будь-яких зовнішніх впливів, в тому числі й з боку турецької держави. Крім того, Климент заявив, що це "досить дивно та обурливо, що на цей так званий собор, який анонсований як церковне зібрання єпископів, викликають губернаторів і представників місцевої влади. Такого ще світ не бачив".

      Свої запрошення Вселенському патріархату повернули митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука.

      Відповідно до сайту УПЦ МП, Московський патріархат нараховує в Україні 96 єпископів: 52 правлячих архієреїв, 37 вікарних та 7 архієреїв на спочинку.

      До слова, Служба безпеки України запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Зокрема, акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13-14 грудня на території Києво-Печерської лаври.

      Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський провів в Андріївській церкві в Києві першу службу Вселенського патріархату. Митрополит є повіреним Константинополя, який прибув в Україну на Об’єднавчий собор. Крім того, стало відомо, що Томос Україна отримає 6 січня 2019 року.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.

      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква УПЦ МП Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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