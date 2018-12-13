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      56 архиереев не приняли приглашение на Объединительный собор от Варфоломея, – СМИ

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      56 архиереев не приняли приглашение на Объединительный собор
      56 архиереев не приняли приглашение на Объединительный собор / bbc.com

      56 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата отправили в Стамбул полученные письма-приглашения для участия в Объединительном соборе. Более того, все остальные архиереи отказались от приглашений.

      Об этом заявил спикер УПЦ МП архиепископ Климент, сообщает Громадское.

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      Климент сказал, что непосредственно ему не поступало письмо от патриарха Варфоломея. Однако, полученное приглашение архиепископ тоже отправил бы в Стамбул.

      Это настоящая наглость со стороны Варфоломея – присылать епископам такие письма. Он осмеливается диктовать архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, куда нам идти, где собираться и что делать,
      – прокомментировал архиепископ Климент.

      Он добавил, что ранее УПЦ МП выбирала предстоятеля совершенно независимо от любых внешних воздействий, в том числе и со стороны турецкого государства. Кроме того, Климент заявил, что это "весьма странно и возмутительно, что на этот так называемый собор, который анонсирован как церковное собрание епископов, вызывают губернаторов и представителей местной власти. Такого еще мир не видел".

      Приглашение Вселенскому патриархату вернул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

      Согласно сайту УПЦ МП, Московский патриархат насчитывает в Украине 96 епископов: 52 правящих архиереев, 37 викарных и 7 архиереев на покое.

      К слову, Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. В частности, акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13-14 декабря на территории Киево-Печерской лавры.

      Напомним, в четверг, 13 декабря, митрополит Константинопольского патриархата Галльский Эммануил провел в Андреевской церкви в Киеве первую службу Вселенского патриархата. Митрополит является поверенным Константинополя, который прибыл в Украину на Объединительный собор. Кроме того, стало известно, что Томос Украина получит 6 января 2019 года.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут Объединительный собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Теги: Новости политики Новости Украины Единая поместная церковь Томос Религия УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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