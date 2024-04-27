Джерела 24 Каналу у ГУР повідомляють про спільну атаку наших хакерів та розвідників. Операцію провели вночі проти 27 квітня.

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Здійснено хакерську атаку

В ніч з 26 на 27 квітня 2024 року українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".

Ця компанія – провайдер для бізнесу. Вона працює на ринку телекомунікацій та IT. Її клієнтами є тисячі абонентів.

Росіянам не дають спокою навіть у кіберпросторі.

ГУР здійснило масштабну кібератаку на ресурси правлячої партії Росії