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      Священики УПЦ МП освятили російські ракетні комплекси в окупованому Криму

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      В окупованому Криму священики УПЦ МП освятили російські ракетні комплекси
      В окупованому Криму священики УПЦ МП освятили російські ракетні комплекси / Фото з відкритих джерел

      Священики Української православної церкви Московського патріархату освятили російські зенітно-ракетні комплекси С-400, завезені на окупований півострів.

      Про це повідомляє "Крим.Реалії".

      Читайте також: "Перетвориться на секту": протоієрей Коваленко розповів про помилки УПЦ МП

      24 канал писав, що Росія розмістила в окупованому Джанкої четвертий дивізіон російських зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф", який 29 листопада вже заступив на бойове чергування.

      Їх освятили священики православної церкви Московського патріархату.

      До слова, Кримська єпархія залишиласьу складі Української православної церкви Московського патріархату. Там працюють митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, Феодосійський і Керченський Платон, а також архієпископ Джанкойський і Роздольненський Аліпій.

      Нагадаємо, УПЦ МП, як і РПЦ, заявила про приипинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом та відмовилась долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.

      Що відомо про ЗРК "Тріумф"?Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, "Тріумф" відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.

      Дивіться відео про протикорабельні комплекси Росії у Криму:

       

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму УПЦ МП Зброя Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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