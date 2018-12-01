Священники УПЦ МП освятили российские ракетные комплексы в оккупированном Крыму

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата освятили российские зенитно-ракетные комплексы С-400, ввозимые на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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24 канал писал, что Россия разместила в оккупированном Джанкое четвертый дивизион российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", который 29 ноября уже заступил на боевое дежурство.

Их освятили священники православной церкви Московского патриархата.

К слову, Крымская епархия оставилась в составе Украинской православной церкви Московского патриархата. Там работают митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, Феодосийский и Керченский Платон, а также архиепископ Джанкойский и Раздольненский Алипий.

Напомним, УПЦ МП, как и РПЦ, заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и отказалась присоединяться к процессу создания автокефальной украинской православной церкви.

Что известно о ЗРК "Триумф"?

Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Смотрите видео про противокорабельные комплексы России в Крыму: