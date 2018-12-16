УПЦ МП в аннексированном Крыму освящает оружие, – СМИ

В аннексированном Крыму священники УПЦ МП освящают российскую военную технику. Петр Порошенко заявил, что это были священники из РПЦ.

Об этом сообщил Петр Порошенко на пресс-конференции с представителями СМИ в Художественном Арсенале в Киеве.

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Ранее 24 канал писал, что священники Украинской православной церкви Московского патриархата освятили российские зенитно-ракетные комплексы С-400, завезенные на оккупированный полуостров. Президент Украины заявил, что освящение российской военной техники – это моральный фактор, который "характеризует всю церковь".

Более того, он добавил, что СБУ будет действовать соответствующим образом в отношении тех священников, которые являются гражданами Украины, и которые совершают преступления.

Народ должен знать своих "героев",

– подчеркнул Петр Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал сообщать о фактах преступлений в соответствующие службы.

К слову, 15 мая в Софии Киевской состоялся Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви. СБУ остановила акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви.