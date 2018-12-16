19:01
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      УПЦ МП в аннексированном Крыму освящает оружие, – СМИ

      103 Читати новину українською
      УПЦ МП в аннексированном Крыму освящает оружие, – СМИ
      УПЦ МП в аннексированном Крыму освящает оружие, – СМИ / 5.ua

      В аннексированном Крыму священники УПЦ МП освящают российскую военную технику. Петр Порошенко заявил, что это были священники из РПЦ.

      Об этом сообщил Петр Порошенко на пресс-конференции с представителями СМИ в Художественном Арсенале в Киеве.

      Читайте также: Миссия спецслужб на Соборе была выполнена на "4" по 5-балльной системе, – Порошенко

      Ранее 24 канал писал, что священники Украинской православной церкви Московского патриархата освятили российские зенитно-ракетные комплексы С-400, завезенные на оккупированный полуостров. Президент Украины заявил, что освящение российской военной техники – это моральный фактор, который "характеризует всю церковь".

      Более того, он добавил, что СБУ будет действовать соответствующим образом в отношении тех священников, которые являются гражданами Украины, и которые совершают преступления.

      Народ должен знать своих "героев",
      – подчеркнул Петр Порошенко.

      Кроме того, Порошенко призвал сообщать о фактах преступлений в соответствующие службы.

      К слову, 15 мая в Софии Киевской состоялся Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви. СБУ остановила акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко УПЦ МП СБУ Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма РПЦ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      сегодня , 18:02 Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      Марія Ягодка 178
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2963
      Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      сегодня , 17:00 Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      Сергій Лещенко 210
      Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 16:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      2498
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сегодня , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 106
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук