"Хочуть повернути понад 20 храмів": у РПЦ відзначились новою заявою щодо Константинополя

У РПЦ переконані, що Константинопольський патріархат має намір повернути собі понад 20 церковних споруд в Україні. Там вважають, що йдеться про храми, які належали Константинополю до кінця XVII століття.

Про це заявив Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон, пише "Інтерфакс".

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Так, російський митрополит на одному із пропагандистських телеканалів стверджував, що наміри Константинополя пов’язані із наданням автокефалії для України.

Константинопольський патріархат, готуючи автокефалію (для України – 24 канал), у Томосі про автокефалію має намір викласти власні права і відновити всі ті ставропігії, які колись історично Константинополь мав в Україні, а їх було досить багато в різний час,

– заявив представник РПЦ.

За словами Іларіона, йдеться про монастирі, храми, різні будівлі, в цілому список містить понад 20 об'єктів.

Митрополит стверджує, що відповідний список для Константинопольського патріарха склав "один вчений". У РПЦ переконані, що він нібито "просто накопав із різних документів інформацію про різного роду власність Константинополя у різні епохи".

Раніше у РПЦ заявили, що рішення комісії Міністерства юстиції України позбавити УПЦ Московського патріархату права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври свідчить нібито про початок "масштабного тиску на УПЦ"



Нагадаємо, Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.



До слова, раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Росія не має в Україні жодної церковної власності, тому після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео